Le nuove tecnologie digitali. Un corso per imparare a navigare

Il Comune di Santa Croce, in collaborazione con Nkey, organizza il corso di informatica per post principianti "Nuove competenze digitali". Si terrà alla biblioteca comunalenell’ambito del calendario di proposte dell’Università dell’Età Libera.

Dal 15 maggio per 8 lezioni di due ore ciascuna, il corso si propone come una guida efficace per districarsi nella “giungla” dei nuovi termini informatici. Partendo dal consolidamento delle competenze informatiche di base, con l’aiuto di docenti esperti sarà possibile affrontare e comprendere meglio concetti come l’intelligenza artificiale, la profilazione e l’information disorder.

Si imparerà a navigare in Internet in modo semplice e sicuro, si approfondiranno le differenze e l’uso consapevole dei social network come Facebook, Instagram e TikTok, la protezione della privacy online, i segreti per usare strumenti come ChatGPT e Midjourney per scrivere e disegnare in modo divertente e intuitivo. Si scoprirà inoltre come riconoscere le notizie vere da quelle false, e come navigare in un mare di informazioni.

Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 14, 30 alle 16,30. Potranno partecipare persone con conoscenza delle funzioni di base di almeno un dispositivo (pc, tablet, smartphone) per la navigazione internet. Il corso prevede un numero minimo di 6 e un numero massimo di 10 partecipanti: è richiesto un contributo di 10 euro. Le iscrizioni inizieranno lunedì 22 aprile e i residenti nel Comune di Santa Croce avranno la precedenza fino a sabato 27 aprile.