Le nostre eccellenze sportive Torna il premio dopo il Covid Grande serata all’auditorium

Tre anni in uno per l’undicesima edizione dello "Sportivo dell’anno", la grande e attesa manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione Sport & Solidarietà che torna in grande stile, dopo due anni di stop. L’appuntamento è per mercoledì alle 21 all’auditorium Crédit-Agricole, quando saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle società sportive, ai volontari e ai dirigenti che, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, si sono particolarmente distinti. Testimonial della serata saranno Simone Buti ex Nazionale di pallavolo, Amedeo Tessitori Nazionale di basket e Tommaso Baldanzi Nazionale U20 di calcio.

"Per due lunghi anni, a causa della pandemia, non siamo riusciti a organizzare questo appuntamento, un evento atteso che valorizza le atlete e gli atleti più eccellenti del nostro territorio, campionesse e campioni non sono nei risultati ma anche nella promozione delle discipline sportive, e siamo felici di tornare a farlo adesso, con un grande eventi aperto a tutte e tutti - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore allo sport Loredano Arzilli (nella foto)-. La nostra amministrazione è da sempre attenta a promuovere i valori sani dello sport, valori che abbiamo cercato di promuovere anche nei delicati momenti della pandemia. Tra questi ci sono sicuramente l’integrazione sociale, l’emancipazione e il superamento di barriere culturali, oltre alla partecipazione, all’educazione, alla formazione e al rispetto degli avversari. Da undici anni portiamo avanti questa iniziativa che nel tempo è cresciuta, nata dalla volontà di premiare gli atleti e le atlete del nostro territorio, per valorizzare e riconoscere tutto il ricco movimento sportivo che c’è a San Miniato e che, negli anni, ci ha davvero regalato molte soddisfazioni".

Il Comune ringrazia Crédit-Agricole e Fondazione CRSM per la concessione dell’auditorium, Firenze Pellami per il sostegno, G. Mess srl, il fotografo Francesco Sgherri, l’azienda Rosi di Lepri Alessio per il supporto tecnico, la Misericordia di San Miniato.