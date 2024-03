Le mosse del centrosinistra. Serie di incontri con Lupi e Ferretti: "Parola d’ordine partecipazione"

"Fuori dal sacco": è questo il titolo dei sei tavoli tematici "ai quali potranno partecipare cittadine di tutte le età, esponenti di categorie economiche e sociali, rappresentanti del mondo dell’associazionismo" per scrivere le linee del programma di coalizione della Ponsacco che verrà, insieme a Fabrizio Lupi, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra (di cui al momento fanno parte il PD, la lista civica per Ponsacco e Italia Viva) e Paola Ferretti candidata alla carica di vicesindaco.

Il primo appuntamento sarà il mercoledì 20 marzo, alle 18, per parlare di scuola e servizi educativi; quindi giovedì 21 marzo, alle 21, al centro ci saranno invece la cultura e le iniziative, mentre il 25 marzo, alle 21, ultimo incontro prima della Pasqua, sarà dedicato a politiche sociali e sicurezza. I tavoli riprenderanno dopo le vacanze il 4 aprile, alle 14.15, con il commercio, le attività produttive, il turismo e i gemellaggi, mentre il 5 aprile, alle 18, sarà la volta dell’ambiente e della protezione civile. Ultimo appuntamento l’8 aprile, alle 21, con il mondo dello sport.

Tutti i tavoli tematici si svolgeranno nella Sala Valli. Oltre ai tavoli, ci saranno due incontri dedicati all’ascolto e al confronto con i cittadini delle frazioni: il 6 aprile, alle 10, i candidati saranno al bar Verano’s (via delle colline, 27) in Val di Cava, mentre il 13 aprile, alle ore 10, saranno al Circolo a Le Melorie (via delle Rose). "La parola chiave al centro di questi incontri è sicuramente partecipazione – commentano il candidato sindaco Fabrizio Lupi e la candidata Paola Ferretti –. I tavoli tematici sono occasioni per confrontarsi con chi, quotidianamente, vive il nostro comune, per ascoltare la cittadinanza e riflettere su idee, progetti e visioni che ci verranno sottoposte per la Ponsacco che verrà. L’obiettivo è quello di creare occasioni in cui ognuno possa dare il proprio contributo".