Le Ecofor fiabe Successo dopo successo

Un’altra giornata di applausi e di emozioni per gli spettacoli e i laboratori teatrali di Ecofor Fiabe 2025, il festival delle fiabe dedicate alla natura e alla sostenibilità organizzato fino al 15 febbraio, con la direzione artistica di Francesco Niccolini, da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Ieri mattina è andato in scena al teatro Odeon di Ponsacco, gremito di bambini delle scuole elementari e dell’infanzia, lo spettacolo "Il piccolo Aron e il Signore del Bosco", con Sara Galli.

Nel pomeriggio, nel Piccolo teatro digitale di Pontedera, seconda giornata del laboratorio di visione teatrale di Silvia Colle, riservato agli adulti, mentre nella biblioteca Gronchi si è svolto il laboratorio di teatro botanico per bambini di Intiminnesti, con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo. Infine, al Centro Sete Sois Sete Luas, dopo un’ecomerenda per grandi e piccini, lo spettacolo per i ragazzi delle scuole superiori e per gli adulti "Alta Velocità", con Mila Boeri. Tutti gli eventi del programma di Ecofor Fiabe sono gratuiti e a ingresso libero.

Di seguito il programma della giornata di oggi: si parte alle 10, al Museo Piaggio con lo spettacolo per ragazzi delle scuole superiori e per adulti “Alta Velocità” con Mila Boeri. Un viaggio che parte dal treno per arrivare ad interrogarci su come usiamo il nostro tempo, i nostri soldi, il territorio, su come ci immaginiamo il futuro e quanto ne vorremo essere artefici.

Alle 16, al Piccolo Teatro Digitale nuovo appuntamento con il laboratorio di visione degli spettacoli con Silvia Colle. Alle 16.30, alla Biblioteca Gronchi, si terrà il laboratorio di teatro botanico per bambini Intiminnesti, con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo. Alle 17.30 al Museo Piaggio sarà offerta un’Ecomerenda per grandi e piccini, si prosegue alle 18 con lo spettacolo per ragazzi delle scuole superiori e per adulti “Paolo dei lupi” con Francesca Camilla D’Amico. A seguire “Conversazione sui Lupi“, con Francesca Camilla D’Amico, Francesco Niccolini e il cantautore e studioso di teatro Igor Vazzaz. La giornata si concluderà con un Ecoaperitivo.