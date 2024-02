Le eccellenze Premiata la Live Signage

VOLTERRA

Un’azienda di Volterra sul tetto del mondo dell’innovazione. Per Live Signage, azienda che si occupa di contenuti digitali per pubblicità e comunicazione istituzionale e aziendale che vede alla testa il volterrano Ruggero Barsacchi, arrivano prestigiosi riconoscimenti ai Digital signage awards 2024 di Barcellona, una sorta di Oscar dell’universo digitale che celebrano l’eccellenza e l’innovazione in progetti, creatività, prodotti e servizi. Unica azienda italiana in finale, Live Signage ha conquistato il premio nella categoria Omnichannel design and execution per il progetto Live in Castagneto, un ecosistema omnicanale che intreccia in maniera armoniosa punti di contatto digitali e fisici nel suggestivo paesaggio che si snoda tra Bolgheri e Castagneto Carducci. E poi, ecco una seconda vittoria conquistata a Barcellona: il Digital Signage Award Grand Prix, premio sponsorizzato da Google Chrome OS che incorona l’azienda che ha espresso maggiore eccellenza nel settore.

"La loro vittoria nella categoria Omnichannel design and execution e Outstanding company e con il Digital signage award grand prix, sono testimonianza della dedizione e della competenza straordinarie del team di Live Signage - commenta il sindaco Giacomo Santi - Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a ciascun membro del loro team per l’impegno e la passione che hanno dimostrato nel raggiungere questo straordinario traguardo. È motivo di grande orgoglio vedere il talento e l’innovazione della nostra città riconosciuti a livello internazionale".

"Guardando al futuro, sono entusiasta di vedere come Live Signage continuerà a spingere i limiti dell’innovazione nel settore del digital signage e sono fiducioso che le loro future collaborazioni porteranno ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per la nostra comunità. Infine, vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto Live Signage lungo questo percorso, contribuendo al loro successo. Siamo orgogliosi di far parte di questa incredibile comunità e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro".