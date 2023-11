Le Daughters of the American Revolution a Pisa

Oggi l’associazione Daughters of the American Revolution DAR (www.dar.org ) con ben due milioni di socie vedrà una propria delegazione di ben 130 membri a Pisa per norare la memoria dio Filippo Mazzei, Patriot Remembered, Pisa il 16 Marzo 1816 e sepolto nella Chiesa di San Gregorio del Cimitero Suburbano in via Pietrasantina. La delegazione ha onoratol milite ignoto con deposizione corona mentre nel pomeriggio ha incontrato il neo Ambasciatore Usa gia Governatore del Delaware Jack Markell insediatosi a settembre nella Capitale. Ospiti alle cerimonie il presidente del Circolo Filippo Mazzei Massimo Balzi e la vice Teresa Sichetti e nel pomeriggio l’onorevole Deborah Bergamini che ha portato dalla Toscana i saluti del vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in volo per Tokyo. Questa mattina la delegazione Dar guidata dalla presidente Pamela Wright giungerà al cimitero Suburbano. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, quello di San Giuliano Terme Sergio di Maio e la Capo di gabinetto del governatore Giani Cristina Manetti e altre autorità con saluti di rito, visita alla tomba, deposizione di corona. Infine a Villa di Corliano per il panzo da 150 ospiti nella sala degli affreschi.