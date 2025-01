Le chiese di Montopoli raccontate e illustrate da monsignor Niccolai

Dopo i recenti studi sulle Compagnie di Montopoli e di San Romano, sulla festa degli Angeli e sul tempo di guerra, monsignor Luciano Niccolai ha proposto un suo nuovo lavoro, "Le chiese di Montopoli" (edito da Fm). "Un libro sulle chiese di Montopoli fatto da un sacerdote non può essere considerato solo una “bella e approfondita guida storico artistica” sul patrimonio culturale cittadino. È qualcosa di più. – spiega nella presentazione al libro Elisa Barani, presidente della Fondazione Conservatorio di Santa Marta e responsabile dell’Ufficio Beni Artistici e Culturali della diocesi di San Miniato. - Testimonia la conoscenza e la passione verso la storia locale raccontandone la devozione e la spiritualità". Il libro è stato prsnetato nei giorni scorsi. "Attraverso il punto di vista e la sensibilità di don Luciano Niccolai iniziamo a scoprire gli edifici religiosi e tutta la ricchezza che essi contengono; questi ultimi ci parlano ancora oggi delle personalità, delle motivazioni e della volontà di chi, a suo tempo, li fece costruire". Nello spazio di una passeggiata è possibile ammirare opere di Lodovico Cardi, Lorenzo Monaco, Giovanni Larciani, Jacopo Vignali, Silvio Bicchi e molti altri: la storia dunque di un vero e proprio museo diffuso. La presentazione del volume è arrivata pochi giorni dopo la premiazione di Niccolai con il pemio "Montopli per sempre" dell’Arco di Castruccio. Originario di Montopoli, monsignor Niccolai è stato ricordato con affetto e ammirazione per il suo percorso di uomo di fede, intellettuale e pastore. Una vita, la sua, dedicata non solo al servizio religioso, ma anche alla valorizzazione della cultura e dell’arte. Monsignor Niccolai si è distinto per la fondazione, negli anni ’60, dell’Associazione Sportiva Lupi di Santa Croce sull’Arno, nonché per la costruzione delle chiese della Resurrezione alla Serra e della Trasfigurazione a San Miniato Basso. Inoltre, il suo impegno ha portato alla ristrutturazione di importanti edifici religiosi come le chiese di Montebicchieri, Balconevisi, Bucciano e altre.