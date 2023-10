Le Cerbaie e lo spaccio: "Qui servono i militari"

Il tour della raccolta firma per chiedere l’impeigo dell’esercito per debellare lo spaccio alla Cerbaie, arriva anche nel Comprensorio del Cuoio. Segnatamente nella frazione di Orentano, una delle comunità maggiormente interessate dal problema. L’appuntamento è per sabato prossimo dalle 9 alle 12 in piazza Roma. L’iniziativa è finalizzata a formalizzare la richieste dell’impiego dei militari dell’operazione "Strade Sicure" per rafforzare un pressing sugli spacciatori che popolano il polmone verde del Comprensorio del Cuoio. Un’area che da mesi, ormai, è sotto la lente della forze dell’ordine che in maniera sinergia – polizia, carabinieri, polizie municipali dei Comuni – fanno susseguire blitz nella vegetazione e controlli sulle strade frequentata da assuntori, sia di giorno che di notte. E’ di pochi giorni fa un ulteriore sequestro di droga, lo smantellamento di alcuni bivacchi dei pusher, e la denuncia del 40enne del Pisano ributto essere una dei vivandieri degli spacciatori.

C. B.