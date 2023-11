Lavori sulla Francesca Bis. Sicurezza per 30mila euro

SANTA CROCE

Lavori di sistemazione della provinciale Francesca Bis, nei punti più danneggiati del tratto che attraversa il territorio comunale di Santa Croce. L’ufficio tecnico del Comune ha redatto un progetto che prevede una spesa di 30mila euro.

"Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale particolarmente ammalorati della strada provinciale Nuova Francesca per la porzione di competenza comunale – spiega la sindaca Giulia Deidda – L’intervento riguarda sei tratti individuati. Il primo tra la Bretella del Cuoio e via dei Conciatori in direzione Castelfranco, il secondo tra via del Trebbio nord e il distributore, sempre in direzione Castelfranco, poi tra via del Trebbio nord e via del Bosco in corrispondenza di intersezione con strada privata, il tratto dopo l’intersezione con via di Pelle verso Castelfranco e, ancora, nei pressi di via del Ramo su entrambe le corsie. Infine, il ripristino dell’asfalto riguarderà anche il tratto dopo l’intersezione con via del Ramo"-via Donica in direzione di Fucecchio".

"L’intervento ha carattere manutentivo e prevede il rifacimento della pavimentazione stradale dissestata con binder chiuso ed il rifacimento segnaletica orizzontale – conclude la sindaca di Santa Croce – In totale, sommando tutti i sei interventi, vengono rifatti circa 90 metri del tratto di provinciale Francesca Bis che attraversa il territorio comunale di Santa Croce".

Il cantiere prevede la fresatura dell’asfalto danneggiato per pareggiare il selciato e riportarlo al massetto e la stesa di nuovo asfalto. Il tratto oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria è uno dei più devastati della circonvallazione del comprensorio del Cuoio che passa a ridosso delle zone industriali di Santa Maria a Monte, Castelfranco, Santa Croce fino ad arrivare a Fucecchio al confine con il territorio comunale di Cerreto Guidi. La strada è particolarmente trafficata anche da mezzi pesanti da e per le industrie della zona. E per questo motivo l’intervento messo in programma dal Comune e previsto a breve – così come quello identico effettuato nei tratti ammalorati in direzione di Fucecchio – è necessario per rendere la provinciale più sicura.

g.n.