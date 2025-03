Lavori in via del Gambero. Oliveri: "25mila euro per un primo intervento"

SANTA CROCEAl via i lavori di sistemazione delle strade del comune di Santa Croce. La prima è via del Gambero, al confine con Fucecchio. Circa 200 metri di manto stradale per una spesa di circa 25mila euro. Il tratto interessato è dall’incrocio con via delle Confina per proseguire in direzione di via del Castellare. "E’ un primo intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – per sanare un situazione che in quei 200 metri era veramente brutta. La strada era fortemente deteriorata e piena di buche, tanto che era diventato difficile anche transitarvi per i veicoli a due ruote. Un piccolo intervento, che però punta a risolvere una criticità. Qualche buca, una situazione assolutamente meno grave, rimane anche nel tratto di via del Gambero che in questo intervento non asfaltiamo, ma l’obiettivo è arrivare a sanare il manto stradale di tutta la strada. Questa via infatti è fortemente trafficata soprattutto nelle ore di punta e quindi lasciarla in quelle condizioni era diventato pericoloso anche per la sicurezza stradale."