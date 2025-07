Piano asfalti a Pontedera, nuovo cronoprogramma: “Via Leopardi quasi finita”

Pontedera, 23 luglio 2025 – Saranno settimane calde anche per l’asfalto di Pontedera. Perché il piano degli asfalti che lo scorso anno ha avuto un’impennata di lavori concentrati soprattutto nel centro città e in alcune strade dei quartieri e frazioni, riprenderà a ritmo elevato. Al momento gli sforzi sono concentrati su via Leopardi, la via “famosa“ per le sue voragini che finalmente sta vedendo la fine dei lavori di risanamento. Lavori profondi e complessi poiché sono stati rifatti tutti i sottoservizi. “Prevediamo di completare il cantiere entro agosto”, dice l’assessore Mattia Belli. Ancora un mese buono di lavori contando anche le due settimane in cui gli operai saranno lontani dal cantiere per ferie. Dopodiché arriverà finalmente l’asfalto per la strada dei crateri.

Completata questa tappa, l’impresa si sposterà su altre strade dove ci sono tratti ammalorati non più rimandabili come ad esempio via Olivetti, via Sarzanese Valdera sud (nel tratto vicino alla rotatoria di Santa Lucia) dove gli avvallamenti provocati dal traffico sostenuto hanno creato dei veri e propri “binari“. Stesso discorso in via dell’Aeroporto che presenta punti anche pericolosi con profonde buche.

“Con la prossima variazione in consiglio – sottolinea Belli – il Comune metterà altri soldi per gli asfalti e in base all’accordo quadro decideremo come intervenire su altre strade”. Contestualmente prosegue il lavoro dei sottoservizi che in alcune zone sono ancora da realizzare. Inoltre, a breve l’amministrazione incontrerà Italgas, azienda subentrata per la gestione della rete, per fare il punto sui lavori in città. “Abbiamo tanti metri quadri di rifacimenti, in base all’accordo quadro, che teniamo fermi perché alcune aziende ci devono ancora dire dove vogliono intervenire e come”. aggiunge Belli. L’accordo quadro in sostanza, obbliga le aziende che hanno bucato le strade, a ripararle con un nuovo manto. Un esempio: Acque Spa in via Veneto, tra la Tosco Romagnola e viale Italia deve aprire dei cantieri. Questo vol dire che il nuovo asfalto arriverà solo, ovviamente, quanto tutte le buche saranno ricoperte e sarà pagato da Acque. Buone notizie anche sul fronte Anas: salvo contrattempi il nuovo asfalto sarà steso a partire dal 28 luglio nel tratto del terzo ponte, in particolare nelle due rotatorie. Stesso discorso per la rotatoria che dalla strada di patto conduce allo svincolo della FiPili Pontedera - Ponsacco.