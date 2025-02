L’Avo dona materiale per i bambini

PONTEDERAL’Avo, i volontari ospedalieri della sezione di Pontedera, ha donato al Centro di aiuto alla vita materiale necessario ai bambini. Si tratta di una iniziativa molto bella che supporta il Centro di aiuto alla vita nel sostentamento di piccoli di famiglie che hanno più bisogno. L’Avo di Pontedera, che in questi anni, sotto la presidenza di Genny Sollazzi ha ripreso vigore, ha donato latte, pannolini, omogeneizzati, minestrine. I volontari Avo ci tengono a far conoscere questo atto di solidarietà e sostegno al Centro di aiuto alla vita non per pubblicità o vanto personale, ma affinché possa essere un modo per veicolare il bene. E un esempio per altre iniziative di questo genere da parte di altre enti o associazioni. Alla consegna del materiale per i bambini erano presenti molti volontari e volontarie Avo e la dottoressa Tecla Cipollini del Centro di aiuto alla vita di Pontedera. Dopo gli anni del Covid, quando gli ospedali erano inaccessbili, i volontari Avo hanno ripreso e incrementato la loro attività nei reparti del Lotti. Se qualcuno volesse diventare volontari contatti Avo Pontedera ed entri nella squadra.