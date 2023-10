"Latitante arrestato mentre accompagna la madre agli uffici della polizia"

Accompagna l’anziana madre negli uffici della polizia per il rinnovo del permesso di soggiorno, ma viene controllato e arrestato. E’ finita così la latitanza di un 49enne di origine marocchina, ricercato da quasi tre anni perché deve scontare una condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni. Evidentemente l’uomo pensava di farla franca, invece lo scrupolo degli agenti presenti in quel momento all’ufficio stranieri in piazza del Mercato ha permesso di riconoscerlo e arrestarlo.

Portato in commissariato e terminati gli adempimenti di legge, il 49enne è stato poi trasferito al carcere Don Bosco di Pisa.