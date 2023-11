L’assalto a Re Tartufo. In migliaia in città. Il successo della risottata

Un secondo fine settimana da incorniciare, per la mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato che, a grandi passi, va verso la finalissima del prossimo week end. Decine di migliaia i visitatori. Tantissime le iniziative che hanno reso speciale la due giorni appena conclusa. tra queste la tradizionale e attesissima risottata al tartufo offerta da Gilberto Rossi del Ristorante Pepenero per ricordare l’ideatore della prima Sagra del Tartufo, Renato Tozzi che ha visto un vero e proprio assalto. Altro evento di successo è stata la presenza in fiera di Ciro Vestita nominato ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo:Vestita, professore di nutrizione umana all’Università di Pisa, divulgatore scientifico e volto noto della tv (Porta a Porta, Linea Verde, Buongiorno Benessere e Uno Mattina, solo per citare alcuni dei programmi a cui prende parte abitualmente) ha richiamato tantissimi appassionati per ascoltare le sue parole sul tartufo e sulle importanti qualità di questo prezioso frutto.

L’onorificenza al professor Vestita è stata consegnata dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Chi diventa ambasciatore della pepita bianca sanminiatese ha il compito di promuovere il valore dell’eccellenza del tartufo sanminiatese in tutto il mondo. Il titolo di ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo è stato negli anni attribuito a moltissimi esponenti di spicco del mondo dello sport, della scienza, dello spettacolo, del sociale, dell’imprenditoria e della politica. Tra cui: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Paolo Maldini, Vincenzo Nibali, Gianluigi Buffon, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Giorgio Napolitano, Enrico Letta e molti altri. Per il resto tutto come da miglio copione: stand indaffaratissimi, presenze al top tutte le iniziative della mostra mercato che come ogni anno rende la città della Rocca un brulicante cantiere di saperi e delizie. Ora si va verso l’assalto finale.