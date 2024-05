L’America Latina raccontata dal vescovo

SANTA MARIA A MONTE

Un incontro sulla storia, la lingua e la cultura dei popoli dell’America latina con relatore d’eccezione il vescovo Giovanni Paccosi. A partecipare sono stati gli alunni della scuola Secondaria di primo grado di Santa Maria a Monte che studiano la lingua spagnola con la professoressa Donatella Panzera. L’incontro si è aperto con il saluto del vicesindaco Maurizio Lucchesi, in sostituzione della sindaca impegnata in altre attività istituzionali, che ha portato a conoscenza dei ragazzi del progetto di gemellaggio che il Comune segue da anni con città spagnole. Poi ha preso la parola il vescovo Giovanni (nella foto con il dirigente Imperatrice), accolto dai canti dei bambini della scuola Primaria diretti dalle maestre Marianna Nappo, Eleonora Gronchi e Roberta Morelli. I piccoli hanno donato a monsignor Paccosi un papiro creato da loro e alimenti da destinare alla famiglie del territorio che necessitano di aiuto. Il vescovo – che ha trascorso alcuni anni in missione in Perù – ha illustrato le differenze principali tra la lingua spagnola utilizzata in Spagna e quella in America latina, evidenziando le peculiarità storiche e culturali delle popolazioni latine. Il dirigente scolastico Alessandro Imperatrice ha raccontato la sua esperienza di missione in Perù e ha invitato i ragazzi a riflettere sul dono prezioso della vita e ad essere contenti e felici di quello che hanno, in quanto molti coetanei devono lottare per la propria sopravvivenza. La mattinata si è conclusa con la lettura di poesie di autori sudamericani, guidati dalle professoresse Katy Casotti e Donatella Panzera.