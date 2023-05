Lambertucci: "Auto abbandonate, topi e sporco in centro"

Dito puntato sul degrado. Anzi, su chi il degrado non lo rimuove, da parte di Alessandro Lambertucci, opposizione comunale di opposizione a Santa Croce e capogruppo della coalizione Per un’altra Santa Croce. Nei giorni scorsi Lambertucci ha postato alcune foto su Facebook scrivendo: "Ma gli abitanti di questo condominio in viale di Vittorio quanto dovranno sopportare di essere messi in scacco da soggetti di origine straniera con precedenti penali e fare loro da discarica?".

Lambertucci ha pubblicato sotto lo scritto tre foto di una auto senza targhe, danneggiata e ferma nel piazzale del condominio a occupare un posto pur non essendo funzionante. "Perchè si lasciano soli i cittadini onesti? – chiede Alessandro Lambertucci – Mi domando se quelli dell’amministrazione sopporterebbero di buon grado questa situazione se fosse toccata a loro. Almeno si controlli se quel veicolo è rubato e lo si faccia rimuovere".

Ieri mattina Alessandro Lambertucci ha pubblicato un’altra fotografia con sporcizia e un topo morto in via Turi, in pieno centro storico. "Stamani, nella centralissima via Turi, proprio nel centro cittadino, topi morti vicino a resti di sporcizia – le parole di Lambertucci – Ma cosa ci vuoi tirar fuori da un paese dove niente frega all’amministrazione di fare un po’ di pulizia come si deve ogni tanto anche disinfettando le strade".