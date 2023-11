L’Amaretto 2023 porterà un grande evento di mostre. Obiettivo valorizzare ancora il centro storico

Il Comitato Lastre, nell’ambito della Festa dell’Amaretto Santacrocese che si svolgerà l’8 dicembre, organizza una mostra fotografica nei locali della propria sede in Corso Mazzini 67. La mostra avrà come titolo "Scatto d’Inizio" a significare che nelle intenzioni del sodalizio questo sia un punto di inizio di tutta una serie di iniziative volte a valorizzare il paese e il suo centro storico. A mettere le opere fotografiche in visione saranno tre fotografi locali: Manuele Vestri, Betto Iaquinta e Luigi Bini. Il primo proporrà la sua personale dal titolo "La Benda sull’Occhio"; il secondo proporrà scatti basati su due temi "Nudo a Metà" e "El Duende del Flamenco"; il terzo proporrà una serie di scatti fotografici fatti in giro per il mondo il cui filo conduttore sarà "Ti Parlo con Sorriso".Tutti gli intervenuti potranno interagire con gli autori, porre domande, avere il massimo delle spiegazioni.