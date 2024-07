L’agosto senza il Dolcione. Ma la sagra del bignè ci sarà. Otto giorni di festa a Orentano

ORENTANO

Non ci sarà il Dolcione, ma l’Agosto Orentanese, con la sagra più dolce che esista... quella dedicata al bigné di Orentano, è alle porte. "Iniziamo il 10 agosto festeggiando il nostro patrono San Lorenzo e finiremo il 18 agosto con tante serate divertenti per grandi e piccini, spettacoli e musica dal vivo – scrivono gli organizzatori dell’Ente Carnevale dei bambini e Pro Loco di Orentano sulla pagina Facebook – La vendita dei bignè avrà inizio il 10 agosto e durerà fino alla fine della sagra".

Sarà una festa "azzoppata" perché per la prima volta, dopo quasi quarant’anni, non sarà caratterizzata dalla sfilata del mega-dolce che per decenni ha portato Orentano su tutte le cronache e le televisioni e nel guinness dei primati. Ma il bigné di Orentano – dolce tipico che fa parte dei Prodotti tradizionali della Toscana al pari della pizza orentanese – non mancherà negli stand della sagra.

Il programma dell’Agosto Orentanese, come detto, inizia il 10 con la festa patronale caratterizzata dalle messe con orario festivo, i vespri alle 21 e a seguire la processione. Domenica 11, alle 21,30 in piazza Matteotti, concerto di San Lorenzo con la filarmonica Leone Lotti, lunedì 12 ancora Festa del Bigné, musica, tombola di beneficenza e spettacolo pirotecnico. Martedì 13 musica e spettacolo in vernacolo, mentre mercoledì 14 alle 21 santa messa al Chiesino e processione con la statua dlela Madonna. Venerdì 16 e sabato 17 continua la festa del bigné con musica e ballo in piazza Matteotti. Domenica 18 agosto il gran finale con la vendita delle bigné dalla mattina alla sera e dalle 21,30 ancora spettacolo e musica.

Come noto, l’Ente Carnevale e la Pro Loco di Orentano quest’anno hanno deciso di non realizzare il Dolcione dopo le parole usate dall’assessore Davide Bartoli durante un colloquio con il presidente dell’Ente Attilio Ficini, parole che hanno suscitato lon sdegno dei consiglieri. Da qui la decisione di non fare il Dolcione, ma la sagra del bigné ci sarà. In attesa del 2025.

g.n.