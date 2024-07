Pontedera, diversamente mare. Anche i turisti scelgono il lago: "Meglio qui che in coda sulla FiPiLi"

Pontedera, 25 luglio 2024 – Piccolo paradiso a due passi dalla città, vera alternativa al mare nelle calde giornate estive. Lo scrittore Stefano Cartei nel suo libro ‘Quella panchina sul lago’ lo definisce una "perla incastonata nell’anello verde della città". I laghi Braccini di Pontedera con il suo stabilimento balneare Amalia anche quest’anno sono punto di riferimento per chi sceglie il mare dietro casa, per chi vuole evitare le lunghe file che soprattutto nel weekend portano alla costa e per godersi qualche ora o un’intera giornata di relax sulla spiaggia pontederese.

"Quest’anno abbiamo visto tantissimi stranieri" confessa il gestore dello stabilimento, Danilo Demurtas che prova a tracciare un bilancio di metà stagione. Tanti inglesi, americani, spagnoli ma anche brasiliani. Effetto Bocelli? "Può darsi, in queste settimane sono arrivati tanti turisti stranieri, molti dei quali dagli agriturismi vicini". Un’ulteriore conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che il turismo pecciolese ed i tre concerti che si sono tenuti al Teatro del Silenzio con i suoi grandi ospiti internazionali, hanno portato migliaia di visitatori stranieri. Molti dei quali si sono trattenuti a soggiornare in Valdera e Alta Valdera anche oltre la settimana dedicata al tenore di Lajatico. Ma nei giorni scorsi sono arrivati americani con i pullmini Ncc per stare qui 5-6 ore che erano appena sbarcati da una crociera, ed invece di andare al mare, a Pisa o a Firenze, hanno scelto il relax sui lettini dell’Amalia. Quella di quest’anno è stata una stagione iniziata male, per colpa del meteo, con l’estate sbocciata in ritardo. Poi il caldo ed il boom di presenze, con i weekend da tutto esaurito.

"Stiamo lavorando bene e siamo contenti" dicono dall’Amalia. Addirittura la domenica c’è il rischio di non trovare posto. Perché, soprattutto la domenica, le strade che portano alla costa tirrenica sono molto trafficate, spesso bloccate da lavori o incidenti. "Può capitare che arrivino persone che avevano deciso di andare al mare ma trovando la Fipili bloccata fanno una deviazione e si fermano da noi. Poi chi viene si innamora e molti diventano clienti abituali".

Meglio un bagno vicino casa, con tutte le comodità del caso, con il bar e il ristorante aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Ci sono le famiglie che si trattengono per tutta la giornata, i ragazzi che preferiscono arrivare con calma nel pomeriggio e chi è della zona, che viene al mattino pranza a casa e poi ritorna. Insomma i laghi Braccini si confermano un angolo di paradiso per pontederesi e americani, per tutti coloro che amano relax e tintarella e che scelgono un bagno in acqua dolce al rischio di incappare in ore di code sotto al sole. Ma anche per chi sceglie un aperitivo al tramonto o una bevuta fino a tarda sera al Cala Marella, il locale sulla spiaggia dei Braccini aperto dal mercoledì alla domenica .