L’adolescente Olmo e la terra Gaia. E un lungo Tango delle Capinere

VALDICECINA

Continua il festival delle Colline Geotermiche con il racconto ecologico “Gaia, come stai?“ domani a Monteverdi Marittimo e con l’attesissimo “Tango delle Capinere“ di Emma Dante il 26 luglio a Pomarance al teatro dei Coraggiosi. Nel primo spettacolo, in piazza della Chiesa alle 21.30, protagonisti sono l’adolescente Olmo e la terra Gaia. Gaia è di pessimo umore: è inquinata, sta finendo le energie. Le giornate di Olmo e di chi gli sta intorno sono scandite dalla regola del “cambia e butta“: ogni mattina tutto si deve aggiornare, quindi bisogna buttare via il vecchio per fare posto al nuovo. Bambini, giovani, adulti e anziani sono coinvolti in questa routine che appare semplice e innocente, eppure un problema c’è: lo spazio. Il vecchio occupa spazio, ma anche il nuovo occupa spazio, così Gaia non ne può più del cambia e butta. Olmo però non è come gli altri, a volte si ferma, a volte pensa che quello che accade non va tanto bene, e si chiede cosa accadrà quando lo spazio finirà. Olmo si renderà conto che, forse, l’unica cosa che resta da cambiare sono le nostre abitudini sbagliate. In “Tango delle Capinere“ una vecchina fruga dentro un baule. Estrae un flacone di pillole, un velo da sposa, un telecomando, tanti palloncini colorati. Da un altro baule arriva la musica di un carillon. Compare un uomo anziano. L’uomo guarda la donna e sorride. Subito la raggiunge. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla spalla di lui. Ballano. Lui estrae dalla tasca un orologio da taschino e al rintocco della mezzanotte fa scoppiare un petardo. Si baciano. La festa ha inizio. Lui e lei adesso hanno sedici anni. In costume da bagno si promettono amore eterno. Sulle note di vecchie canzoni festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo ballando a ritroso la loro storia d’amore.