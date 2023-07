La Volterrana chiama la città: "Un appello ai tifosi per ripartire"

Volta pagina la Volterrana calcio. Dopo un anno nero sotto tanti punti di vista, la società guidata dal presidente Stefano Benini è pronta a ripartire. Con nuove figure in società e nello staff tecnico, con giocatori del paese che sono già stati riconfermati e giovanissimi volterrani che verranno inseriti. Riportare entusiasmo, grazie anche ai risultati sul campo, e riportare tifosi in tribuna è uno degli obiettivi della società viola. La Volterrana ha chiuso la scorsa stagione con la retrocessione in Seconda categoria. Un’annata sfortunata per tanti motivi con la squadra che già a dicembre sembrava essere condannata.

"I tifosi fino agli ultimi anni non ci avevano mai fatto mancare il loro supporto – dice Benini – anche lo scorso anno quando ci giocammo le finali playoff per Promozione eravamo seguiti da tantissime persone. Quest’anno, vuoi anche i risultati negativi ed altri aspetti, il tifo è venuto a mancare. Adesso vogliamo ripartire con entusiasmo e tante persone nuove che nei prossimi giorni presenteremo. Questa società in 5 anni ha ottenuto due promozioni, la vittoria dei playoff lo scorso anno e purtroppo questa retrocessione, ma direi che il bilancio non è così negativo come qualcuno vuol far credere". Un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e così via. Ma anche una ristrutturazione del settore giovanile. "I responsabili – scrive la società – si sono già attivati organizzando delle collaborazioni anche con le altre squadre del territorio per potenziare ulteriormente il settore giovanile in modo che rappresenti quel vivaio fondamentale da cui un domani si potrà attingere anche per la Prima squadra. Anche sul settore Allievi B sarà rinforzato in quest’ottica". E sulla campagna abbonamenti che partirà a breve. "Speriamo vivamente che i nostri meravigliosi tifosi si stringano intorno alla squadra per ripartire tutti insieme ancora più carichi per affrontare il nuovo".

l.b.