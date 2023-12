La vita della Foca Monaca nel Mediterraneo. Il Crec Piaggio ospita due noti fotonaturalisti

Il Circolo fotografico Crec Piaggio organizza una serata naturalistica dedicata alla maestosa Foca Monaca nel Mediterraneo, in compagnia di due rinomati fotonaturalisti: Ugo Mellone e Bruno D’Amicis. Un evento, patrocinato dal Comune di Pontedera e unico nel suo genere, che si terrà oggi, venerdì 15 dicembre, alle ore 21.15, al Crec del Villaggio Piaggio e offrirà l’opportunità di esplorare la vita affascinante di questa specie marina, attraverso gli occhi esperti di due appassionati e talentuosi fotografi. Un’occasione per immergersi nel mondo affascinante della Foca Monaca scoprendone gli aspetti più intimi. Durante la serata Mellone e D’Amicis condivideranno le loro esperienze, racchiuse nel loro ultimo libro Out of the blue, consigli e segreti per catturare la magia di questa affascinante creatura attraverso l’obiettivo della fotocamera.