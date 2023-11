La vicina di Zeffirelli, il racconto di Gaia Zucchi

SAN MINIATO

Oggi alle 10.15 al Black White, presentazione di La vicina di Zeffirelli, prima fatica letteraria dell’attrice Gaia Zucchi, pubblicata lo scorso 12 febbraio, in occasione del centenario della nascita del grande regista, per De Nigris Editori. A condurre l’incontro sarà la scrittrice e comica di Zelig Giancarla Tiralongo. Un libro irriverente e dall’animo ribelle. Proprio come l’autrice Gaia Zucchi, attrice non conforme che, per la prima volta, si racconta in un’esplosione di ironia e sincerità. È un susseguirsi di storie di sogni infranti e esauditi, fughe dalla normalità per inseguire le gioie più immense e nascoste. Ma anche segreti e aneddoti di una vita al di sopra delle righe, vissuta con delicatezza. Un racconto che gira intorno alla grande amicizia con il Maestro Franco Zeffirelli, per oltre quindici anni suo vicino di casa, mentore e fonte d’ispirazione. "Gironzolo nel parco della mia nuova villa e vedo un signore, con delle cesoie, tagliare delle porzioni di siepi - racconta Zucchi – Lo riconosco immediatamente. Due occhi blu potentissimi. Inizio a sognare, sarebbe meraviglioso mi dirigesse in una trentina di pellicole. Ha avuto una grande fortuna nel conoscermi".