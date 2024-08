La strada delle discariche. Anche una carcassa d’auto

COMPRENSORIO

La strada provinciale Francesca Bis è una costellazione di rifiuti abbandonati ai bordi delle due carreggiate. Si va dal singolo sacchetto lasciato (se non lanciato...) da qualcuno in transito a vere e proprie minidiscariche fino ai cumuli di ritagli di pelle e alla carcassa di un’auto (sembra una Smart) letteralmente svuotata di ogni parte del motore e degli interni. Ci sono anche abbandoni di mobili, materassi, lastre di eternit (che, come noto, contiene fibre di amianto) e scarti di lavorazioni edili. Purtroppo la Francesca Bis, che di notte non è illuminata, è facile approdo per i criminali dell’ambiente. E’ così su tutto il tratto che da Ponticelli arriva fino al confine con Fucecchio e attraversa i comuni di Santa Maria a Monte, Castelfranco e Santa Croce anche se la maggior concentrazione di abbandoni si registra in questo periodo nel tratto tra Ponticelli e la rotatoria con via Usciana a Castelfranco.

Il rifiuto più eclatante è senza dubbio la carcassa dell’automobile abbandonata più o meno a metà strada tra Santa Maria a Monte e Castelfranco su una rampa di accesso a un terreno recintato. Ora il "relitto" è stato posto sotto sequestro dalla polizia provinciale. Sono in corso indagini per individuarne la provenienza ed eventuali illeciti o reati collegati. "Abbiamo avviato le procedure affinché Geofor possa rimuovere il rottame – spiega il sindaco di Castelfranco Fabio Mini – Naturalmente si tratta di un’operazione che alla fine, seppur in minima parte, ricadrà sulle tasche dei cittadini dovendo il costo affrontarlo la Provincia di Pisa. Dispiace che ancora una volta il nostro territorio si stato scelto per abbandonare rifiuti. Su questo aspetto, che poi si collega al problema del decoro e della salubrità dell’ambiente, stiamo cercando di lavorare nel migliore dei modi, ma è fondamentale la collaborazione di tutti".