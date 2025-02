La scarpa vuol correre. Verso la prova del Micam: "Spingere il Made in Italy"

I tiepidi segnali positivi giunti dalla Cina (+19% in volume) non sono bastati a salvare il 2024 della scarpa, settore che per il Comprensorio resta fondamentale, un tassello della filiera della moda, strettamente collagato a tutta l’area pelle. La crisi del settore ha avuto pesanti ripercussioni sul fronte occupazionale. Le ore autorizzate di cassa integrazione nella filiera pelle sono aumentate del +139,4.

Le cause? Sono di diversa tipologia. Oltre il complesso scenario internazionale, caratterizzato da instabilità geopolitiche e rallentamento economico, c’è anche la "frenata" di tutto il comparto moda, compreso quello legato al lusso, che comunque si è abbattuto sul settore. Ora superare la crisi e riscoprire la forza del Made in Italy resta la parola d’ordine. Per capire come si muoverà il 2025 c’è un appuntamento cruciale che andrà in scena fra pochi giorni. La prossima edizione di Micam si terrà dal 23 al 25 febbraio a Fiera Milano, riaffermando il suo ruolo di punto d’incontro per eccellenza della calzatura. E che ci darà indicazioni anche sul futuro della pelle. Con circa mille marchi in esposizione e oltre 40mila visitatori attesi da tutto il mondo. Micam resta una vetrina imperdibile per scoprire innovazioni, e opportunità di business, ispirare l’innovazione e celebrare l’eccellenza del Made in Italy e della calzatura internazionale. Vetrina strategica, oggi più che mai.

Verso quali tendenze andrà il settore? Quattro linee. Utopian Utility: un mix di funzionalità e sobria eleganza, dove materiali come pelli scamosciate e finiture gommate opache si uniscono a dettagli ispirati al trekking urbano. Twisted Classics: una rivisitazione moderna del vintage, con influenze retrò, tonalità nostalgiche e forme audaci che celebrano l’originalità e lo spirito ribelle della gioventù. Meditative Artisans: una fusione tra artigianato e spiritualità che sancisce il ritorno dello stile bohémien con materiali autentici come pelli vissute e finiture rustiche. Wondrous Daze: un’estetica alternativa ispirata a mondi fantastici, con accenti dark, romantici e ribelli. Tra i materiali spiccano velluti, pelli lucidate e dettagli decorativi come borchie e cristalli. Micam innova il suo impegno su tutti i fronti nel fornire strumenti strategici ed innovativi a buyer e brand per capire anche dove si stanno indirizzando le preferenze dei consumatori e le dinamiche di mercato.

