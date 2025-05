"Dieci anni di Piccolo ristoro". La sosta gratuita sulla Francigena

"Lungo la Via Francigena, a San Miniato Basso, da dieci anni esiste un luogo speciale: il Piccolo Ristoro di Via Parini", lo scrive il presidente della Regione Eugenio Giani. "Un punto di accoglienza gratuito per i pellegrini, nato dal cuore di Mario Maltinti e della sua famiglia, oggi portato avanti con amore da Patrizia, Matteo e Pier Filippo – aggiunge il governatore della Toscana – . Un gesto semplice che è diventato simbolo di solidarietà e spirito del cammino. La Regione Toscana è impegnata nella valorizzazione dei cammini come la Francigena, non solo come itinerari turistici e culturali, e continueremo ad investire. Grazie alla famiglia Maltinti per custodire ogni giorno lo spirito dell’accoglienza".

Il punto di ristoro è appunto dedicato ai i pellegrini che percorrono la Via Francigena passando per San Miniato. Fu pensato pensato i coniugi Maltinti quando hanno avuto l’idea di posizionare un piccolo banco in via Parini a San Miniato Basso che, con il passare del tempo, è diventato sempre più fornito. I due “ristoratori” utilizzano una borsa frigo per mantenere fredda l’acqua e mettono a disposizione dei viaggiatori anche merendine e frutta fresca, tutto gratuitamente. I pellegrini che passano da via Parini potranno condividere le foto e i momenti del loro viaggio sulla pagina Facebook, Piccolo Ristoro di Via Parini, accessibile anche cliccando il Qr code direttamente dal proprio smartphone.

E negli anni sono tantissimi, centinaia e centinaia, i viaggiatori che si sono fermati qui. Anche perchè San Miniato è luogo di transito, praticamente tutto l’anno, di pellegrini che – tavolta – soggiornano anche nella città della Rocca, come tappa di riposo per poi riprendere il cammino.

C. B.