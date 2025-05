Moda e nuovi designer: "Formazione e tendenze". Ecco Craft the leather

Il designer del futuro alla prova della dodicesima edizione di Craft the Leather che prenderà il via lunedì a San Miniato: in campo giovani aspiranti designer e i loro tutor, provenienti dalle scuole di moda più prestigiose del mondo. Craft the Leather è un progetto promosso dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale ed è coordinato da Diane Ellen Becke. Il workshop è stato creato per far vivere l’intero ciclo della Pelle Conciata al Vegetale: un prodotto d’eccellenza, realizzato a mano da maestri conciatori nel pieno rispetto della sostenibilità del distretto. Attraverso la presentazione di questo prodotto tradizionale a una nuova generazione di studenti, "vogliamo che i professionisti del design di domani scoprano nuovi usi di un materiale ricco di storia – spiega una nota del Consorzio –. Esploreremo insieme il grande potenziale della pelle conciata al vegetale per rispondere alle urgenti necessità di una nuova etica del biobased design, grazie a un mix di creatività e tecniche classiche". Il workshop si terrà dal 12 al 17 maggio: i partecipanti, insieme ai loro professori, saranno ospitati per l’intera settimana al Conservatorio di Santa Chiara. Sarà un’esperienza immersiva in tutti gli aspetti della pelle conciata al vegetale: dalle visite alle concerie e ai centri di ricerca per esplorare le migliori pratiche di produzione locali, alla sperimentazione creativa e tecnica durante il workshop artigianale.

La maestra artigiana che guiderà l’esplorazione delle tecniche e degli strumenti dell’arte della pelle conciata al vegetale sarà Vivian Saskia Wittmer, calzolaia bespoke di fama internazionale, a Firenze dal 2000. I partecipanti avranno a disposizione da maggio a novembre per continuare a sperimentare e sviluppare le loro idee. La sfida consiste nel creare una collezione di tre pezzi che esprima e mettendo in risalto le caratteristiche intrinseche della pelle conciata al vegetale. I lavori realizzati dai giovani designer saranno presentati insieme in una mostra collettiva durante l’edizione di Febbraio 2026 di Lineapelle. Una giuria stabilirà il vincitore.

Carlo Baroni