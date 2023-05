"La Piaggio prima del mito" incontro al Museo

La storia della Piaggio prima della conversione industriale in civile. È il tema di cui si parlerà nell’incontro "La Piaggio prima del mito" che si terrà oggi pomeriggio al Museo Piaggio. Un evento organizzato dall’istituto del Nastro Azzurro con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Fondazione Piaggio. Il via al dibattito è previsto oggi alle 14.30 con i partecipanti che potranno visitare la mostra "Dal mare sul mare", un tributo che il Gruppo Piaggio ha inteso dedicare alla Marina Militare. La mostra è composta da 24 fotografie scattate da Massimo Sestini. Alle ore 16, dopo il saluto del presidente e della sezione toscana dell’Associazione Nazionale "Nastro Verde", capitano di Vascello Massimo Lisi e della Federezione di Pisa dell’istituto Nastro Azzurro avv. Alberto Andreoli (foto), Michele Quirici e Paolo Gori terranno la conferenza su "La Piaggio prima del mito" nella quale illustreranno la nascita della meccanica a Pontedera, le vicende dell’Aeroscalo dei dirigibili e la storia della produzione aeronautica della Piaggio prima della riconversione industriale civile. Il prof. Giuseppe Cecconi infine intratterrà gli ospiti sulla figura del Tenente Colonnello Giovanni Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare, che intitola la caserma di Pisa del Reggimento logistico Folgore. Al termine dell’evento il presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro Alberto Andreoli consegnerà un’onorificenza al Reggimento logistico Folgore in memoria del decorato Giovanni Alberto Bechi Lusarna. Numerose le autorità militari invitate e attese per l’evento. Dal Comandante della 46esima Brigata Aerea di Pisa, gen. Giuseppe Addesa, il Comandante del Cisam di Pisa, Contrammiraglio Mauro Gagliussi, il vicecomandante della Brigata Paracadustisti Folgore, colonnello Cristian Margheriti, il comandante del Capar di Pisa colonnello Gianni Copponi e per il Reggimento logistico il colonnello Danilo Tumolillo. Oltre alle autorità militari cittadine.