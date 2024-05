La Perla, iniziative in aiuto di Christian

MONTECALVOLI

Il circolo Arci e la polisportiva La Perla organizzano una mattinata per l’amico Christian, ragazzo affetto dalla malattia neurodegenerativa Nedams che lo costringe su una sedia a rotelle. Stamani, dalle 9,30, la prima iniziativa è una "Passeggiata a 6 zampe" con i nostri amici cani nella natura in località Valle. A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Alle 10,30, invece, ci sarà la partita di calcio amichevole tra La Perla over 40 e una rappresentativa di veterinari della Toscana, squadra denominata Team Vet Toscana. Infine, alle 13, al circolo La Perla pranzo con antipasto, due primi, secondo con contorno, bevande e dolce al costo di 20 euro. Per chi volesse informazioni all’ultimo momento o sapere se ci sono ancora posti disponibili dell’ultima ora può telefonare al 328 6463779.