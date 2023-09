La pelle parlerà al Comprensorio: arte, design e architettura

Lineapelle, la più iportante fiera pe ril momdo conciario (saranno 200 le aziende della zona all’evento milanese) amplia lo sguardo per abbracciare altri punti di vista, attraverso lo sguardo di designer, artisti, studi di architettura, progettisti ma anche figure professionali innovative e aziende tech. Ecco "In the making", che sarà uno spazio poliedrico, dove ispirarsi, imparare, conoscere, cambiare prospettiva e ritrovarsi con un’idea del tutto nuova sulla pelle come materia. Luogo di formazione, conoscenza e installazione artistica al tempo stesso – speiga una nota – : un’agorà dove i ruoli si contaminano, creando le premesse per nuove sinergie. Tutto quetso nell’evento a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre. A dare vita a In the making (padiglione 24,) è Giorgio Linea, punto di riferimento nel settore della pelletteria Made in Italy e partner dei principali fashion brand internazionali di altissimo posizionamento.

Il concept rispecchia la visione trasversale e multidisciplinare che caratterizza l’azienda nonché la sua fondatrice Barbara Ricchi, nota per trovare soluzioni inedite e per sperimentare processi innovativi nella lavorazione della pelle: estrema cura del dettaglio, ricerca costante, tenacia nella persecuzione di qualità e senso estetico hanno permesso a Giorgio Linea di far breccia nell’extra lusso, oltre che nel cuore delle star, anche in ambiti diversi rispetto a quelli generalmente più vocati. Non a caso la direzione artistica dello stand è affidata a Marika Tardio, giovane designer con alle spalle significative collaborazioni con importanti brand del comparto arredo-design. Per tutta la durata della fiera, Giorgio Linea ospiterà all’interno di In the making un calendario di workshop tecnici dedicati agli studenti di Mita academy ed altre prestigiose accademie, che potranno inoltre trarre ispirazione dal passato, attingendo dall’archivio storico interamente digitalizzato; e dal futuro, guardando ai processi più innovativi.