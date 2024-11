La notte più spaventosa. Halloween, festa grande. Il centro si riempie. Tanta musica e brividi

PONTEDERA

Musica e divertimento, dolcetto o scherzetto, balli e paura. La seconda edizione di Halloween Pontedera per le vie del centro ha richiamato tante persone in città e questo era il primo obiettivo che si erano dati amministrazione comunale e organizzazione dell’evento. La scelta di anticipare l’inizio della festa già dal pomeriggio, coinvolgendo bambini e famiglie con truccabimbi e giostre ha funzionato e di questo anche commercianti e associazioni di categoria sono rimasti soddisfatti. La serata si è poi animata con l’apparizione improvvisa sul corso dei Krampus, diavoli con le corna e denti aguzzi che agitavano fruste e forconi spaventando tutti, non solo i più piccoli. La serata, baciata da un meteo clemente, si è poi scaldata in piazza Curtatone con la musica per i più grandi degli Abba Dream Tribute Band e con il dj-set di David Togni. Sul piazzone invece si sono alternati in consolle Jacopo Susini, Massimo Logli, Ruben Mandolini, il conosciutissimo Alex Neri e Samuel, frontman dei Subsonica. Dal pomeriggio si è ballato fino a dopo la mezzanotte, con un grande coinvolgimento che ha lasciato soddisfatti gli organizzatori.

Non sono mancate le polemiche, quelle di chi ha messo in discussione la bontà della scelta di spendere decine di migliaia di euro per una festa come questa piuttosto che dare priorità ad altri investimenti. Una festa che accompagna la città al periodo natalizio, con le luminarie già montate che saranno accese – come comunicato dal sindaco nel giorno di Ferragosto – già da sabato 9 novembre, mentre sabato 16 novembre verrà recuperata la festa Pontedera Cosplay.