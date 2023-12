La miniera Tornano le Memorie dal sottosuolo

MONTECATINI VALDICECINA

È tutto pronto per il secondo e ultimo fine settimana di Memorie dal Sottosuolo, ciclo di convegni scientifici, culturali e divulgativi incentrati sulla miniera di Montecatini Valdicecina e sul territorio toscano organizzati dalla cooperativa Itinera e dell’Università degli Studi di Firenze. Sabato 16 dicembre alle 19, nella Sala Calderai del museo delle Miniere, è in programma un seminario di approfondimento aperto al pubblico e organizzato dalla ReMi, la Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari in collaborazione con Unifi. Anche questo incontro vedrà protagonista quella che è stata la più grande miniera di rame d’Europa, per valorizzare la storia di un territorio unico, testimonianza concreta delle origini storiche del borgo. Da qui, si amplierà il discorso sul patrimonio minerario e mineralogico del territorio di Montecatini Valdicecina e di tutta la Toscana, con interventi a cura di esperti del settore. Domenica 17 dicembre, alle 10 e alle 12, seguiranno le visite gratuite al parco e alla discenderia (con prenotazione obbligatoria a [email protected]) a cura del Comune di Montecatini Valdicecina in collaborazione con Rete Core – Cooperativa Itinera.

"Come amministrazione comunale – fanno sapere dalla giunta comunale –, siamo molto entusiasti e lieti di poter ospitare il convegno Memorie dal sottosuolo. Due giornate di incontri importanti che serviranno non solo a ricordare le memorie del sottosuolo ma e soprattutto a far scoprire il nostro bellissimo territorio a chi non ancora non lo conosce. Aspettiamo tutti a Montecatini".

"Il progetto del Bando borghi valorizza la miniera, la sua particolarità, la sua storia, ma anche la storia della comunità del Comune di Montecatini che è stata fortemente condizionata, in passato, dall’attività mineraria della più grande miniera di rame d’Europa – fanno sapere dalla cooperativa Itinera –. Il convegno è un’occasione per favorire un confronto tra molti siti minerari della Toscana, per procedere anche a una loro valorizzazione, da un punto di vista scientifico, turistico e culturale".