La meglio gioventù Premiati i centisti "Le idee per il futuro"

Una cerimonia per premiare chi ha concluso l’ultimo anno scolastico con il massimo dei voti. Si è svolta ieri pomeriggio nello spazio lungo il Golena del fiume Era la consegna delle pergamene ai ragazzi che hanno ottenuto cento agli esami di maturità. "Complimenti per l’impegno – ha detto l’assessora regionale Alessandra Nardini –. Auguri per il proseguimento del vostro cammino che sia di studio o di lavoro. Voi siete l’esempio di come le giovani generazioni abbiano idee, impegno e valori". Dopo la parte istituzionale la consegna degli attestati da parte dei rappresentanti. Per il comune di Buti, Francesco Desii (Marconi). A Calcinaia: Sara Bevilacqua (con lode), Beatrice Castelli, Gessica Liberto, Lorenzo Bonannini, Gaia Bernardini (con lode) del Montale, Anna Alberti (con lode) e Giacomo Isolani del classico, Samuele Abbate (Scientifico), Christian Battaglia (Marconi), Osvaldo Barletti con lode (Professionale). Per Casciana Terme Lari: Alessia Ferragamo (Montale), Matteo Ceccotti (Scientifico), Annalisa Becherini (Marconi), Tommaso Cignoni (Fermi). Cascina: Martina Carrozzo (Montale), Mina El Aoud (Fermi). Castelfranco di Sotto: Giulia Rosi (Classico), Valentina Bachi (Montale), Chiara Lecci e Melissa Abbondandolo del Montale. Bientina: Elena Pisciotta, Tommaso Menicucci e Asia Notta (con lode) tutti del Montale. Capannoli: Alessia De Gregorio (Montale), Elisa Ciandri (Montale), Lorenzo Bernacchi (Marconi). Crespina Lorenzana: Matteo Polizzano Lucarelli e Asia Filippeschi entrambi del Montale. Lajatico: Viola Fulceri (con lode) del liceo scienze applicate. Montopoli: Matilde Lodovichi (Montale), Lorenzo Giani con lode (Scientifico), Elisa Maffei (professionale). Pontedera: Eleonora Puccini, Biserka Vasic, Greta Donati e Andrea Pantani (con lode) al Montale, Ludovica Palmieri del classico, Marina Galiberti (con lode), Anna Taviani (con lode) e Viola Pratali dello scientifico, Andrea Pannocchia (con lode), Diego Simoncini (con lode), Filippo Fiorio Plà (con lode) e Antonio Cappelli del Marconi, Luca Cantini, Jonatan Fossaroli e Gian Marco Benedetti del Professionale. Santa Maria a Monte: Sveva Testa, Aurora Lattanzio, Emma Moscaritolo del Montale. Kevin Tuosto del Marconi e Matilde Bracci e Matteo Fossaroli del Fermi. Terricciola: del Montale Emma Parri, Loubna El Aoual, Francesco Iembo e Matilde Marinari. Emiliano Caporilli del Marconi, Chiara Perini e Alice Petroni del Fermi. Palaia Giada Carlotti del Fermi. Peccioli: Chiara La Sala con lode (liceo scienze applicate) e Annalisa Di Virgilio Ronci del Marconi. Ponsacco: Lorenzo Barbato Fornai (con lode) del classico, Edoardo Buti ed Elisabetta Scioli (con lode) dello scientifico, Eleonora Gigliola del professionale, Alessandra Oliviero, Elisei Stifii, Giada Taviani, Niccolò Castellani, Vanessa Bertini e Giulia Montagnani del Fermi. Santa Croce sull’Arno: Serena Frisullo (con lode) al professionale. Vicopisano: Stefano Mazzantini del professionale, Dorina Croitori e Marta Scagnoli del Fermi.