La giunta e le scelte: "Altre deleghe per Squicciarini"

Il sindaco Giglioli continua a rafforzare la squadra. E aggiunge maggior peso all’assessorato di Matteo Squicciarini che lo supportò alle amministrative al timone della lista "Noi per San Miniato". Squicciarini, con deleghe a scuola, politiche socio-sanitarie, accoglienza e integrazione, pace e cooperazione internazionale e cultura, assumerà anche le deleghe a memoria e politiche abitative. Il sindaco ha firmato il decreto con il quale assegna queste ulteriori competenze all’assessore, precisando che si tratta di una scelta pertinente con quanto già assegnatogli. "Le politiche abitative si intersecano con quelle sociali e l’assegnazione diventa una necessità anche per consentire all’assessore maggiori e più completi margini di manovra su una tematica molto importante per il nostro territorio - spiega Giglioli -. Per quanto riguarda invece la memoria, si tratta di un ambito fondamentale per San Miniato, sul quale abbiamo avviato un percorso importante, che spesso si interseca ai vari aspetti della cultura, anche in questo caso l’attinenza con le deleghe già assegnate è evidente".

"Questi ambiti sono di fondamentale importanza per il nostro comune e rappresentano una sfida che affronterò con impegno e dedizione – spiega l’assessore Squicciarini –. La memoria, intesa come patrimonio culturale e storico della nostra comunità, per San Miniato ha un valore centrale, può rafforzare l’identità dei cittadini e delle cittadine, e promuovere un senso di appartenenza". "Quest’anno ricorrono gli 80 anni dalla Liberazione, con l’Anpi di San Miniato – aggiunge – abbiamo pensato un calendario di iniziative per valorizzare la nostra storia, un’opportunità per trasmettere i valori che hanno reso la nostra città quella che conosciamo oggi. Sulle politiche abitative, il mio obiettivo sarà quello di garantire ai cittadini e alle cittadine un accesso equo e sostenibile alla casa".

C.B.