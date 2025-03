"La fiaba dell’amore lento" per Giulietta e Romeo

Una storia d’amore e di tempo arriva sul palco del Teatro delle sfide di Bientina. Sabato alle ore 21, andrà in scena la prima nazionale di "La fiaba dell’amore lento", spettacolo tratto da una novella di Andrea Kaemmerle, che sarà anche interprete accanto a Daniela Morozzi, con la regia e l’adattamento affidati a Manfredi Rutelli. Lo spettacolo, prodotto da Guascone Teatro e LST Teatro con il contributo della Regione Toscana, racconta le vicende di Giulietta e Romeo, due attori alle prese con i preparativi per una rappresentazione teatrale durante un banchetto di nozze. In una stanza che funge da camerino improvvisato, i due si confrontano con i dubbi, le emozioni e le fragilità di una vita trascorsa insieme, tra palcoscenico e realtà. L’allestimento scenico sarà firmato da Lucia Baricci e Marco Fiorentini, il disegno luci da Fabio Barbetti, mentre i costumi saranno curati dalle Sorelle Ercolanetti. Tra gli artisti attesi sul palco del teatro delle sfide figurano: Riccardo Goretti, Katia Beni, Peppe Voltarelli, Stivalaccio Teatro, Maria Pia Timo, Andrea Bruni e molti altri. La programmazione comprenderà anche laboratori teatrali gratuiti per bambini e adolescenti, incontri con gli artisti, concerti e serate speciali.