La Fi-Pi-Li e il rebus pedaggio: "Il territorio merita chiarezza"

Le ripercussioni di una messa a pedaggio della Fi-Pi-Li sotto la lente di Forza Italia. Si è tenuta una tavola rotonda sul tema in cui erano presenti le principali associazioni del commercio e del trasporto nonché i rappresentanti locali e nazionali di Forza Italia tra cui l’onorevole Erica Mazzetti responsabile del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, il segretario e consigliere regionale azzurro, Marco Stella, il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni ed il consigliere provinciale di Forza Italia Roberto Sbragia, ed a cui sono intervenuti in videocollegamento l’onorevole Deborah Bergamini vice segretario nazionale e la deputata Chiara Tenerini "che hanno ribadito l’impegno di Forza Italia per impedire ogni ulteriore tassa, anche indiretta, a carico di imprese e aziende e che avrebbe impatti importantissimi sui posti di lavoro, sui costi delle merci e sulla qualità della vita delle tante comunità attraversate dalla Fi-Pi-Li", spiega una nota. "Un pedaggiamento anche selettivo per bus e mezzi pesanti del trasporto merci – sostiene Sbragia – in realtà significherebbe una nuova tassa indiretta che andrebbe a essere imposta dai partiti del centro sinistra che governano la Toscana, sulle comunità locali attraversate proprio dalla Fi-Pi-Li che diventerebbero in realtà il bancomat a cui attingere per la sistemazione della strada, anche perché i costi del pedaggio ricadrebbero inevitabilmente sul costo delle merci, anche quelle dei supermercati e alimentari poste nei tanti centri serviti dalla Fi-Pi-Li". "Abbiamo deciso – conclude Stella – di costituire un tavolo di confronto permanente con le associazioni e il mondo del lavoro per affrontare e risolvere la questione della Fi-Pi-Li e non solo".