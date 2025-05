La festa dei rioni In piazza sfilano i carri

CASCIANA TERMEUltimo atto questo pomeriggio per la lunga festa dei Rioni di Casciana Terme. Festa arrivata alla 48esima edizione e festeggiamenti spalmati su due interi fine settimana. Tutto è iniziato la sera dello scorso sabato con la benedizione dei gonfaloni e i tradizionali falò. È andata avanti con i giochi riservati ai bambini e ai ragazzi, staffetta e tiro alla fune, giochi andati tutti al rione Gorina, rione rappresentato dal colore verde. Ieri a tarda sera si è chiusa la parte riservata ai giochi che ha messo di fronte i blu della Casina, i rossi del Centro e i gialli del Pietraia alla Gorina, capofila almeno fino a quel momento.

Giochi che hanno vissuto il loro momento più emozionante con la corsa dei carretti, un classico sempre di moda e sempre molto atteso. Oggi invece riflettori puntati sulle sfilate che a partire dalle 16 vedranno susseguirsi in piazza i carri allestiti dai quattro rioni uniti ai balli e alle coreografie realizzate sempre con grande impegno e con grande passione. Questi i temi di questa edizione: la Gorina con la "Sinfonia del corpo umano", la Casina si è ispirata a "El dia de los muertos" la festa dei defunti celebrata in Messico, il Centro al Carnevale cinese, e infine il Pietraia alle atmosfere e ai personaggi della Savana.

La festa è stata arricchita da una mostra fotografica che ha ripercorso attraverso le immagini 50 anni di storia, dal 1975- 2025 presso il Ritrovo del Forestiero e lo street food con stand gastronomici e specialità locali organizzato dall’associazione commercianti.

Lo scorso anno i due premi in palio andarono ai rioni Centro e Pietraia. I rossi del Centro portarono a casa il terzo successo consecutivo nella disputa dei giochi pur non tagliando il traguardo per primi nella gara più spettacolare, la corsa dei carretti. Il premio per la migliore sfilata andò invece ai gialli del Pietraia che si presentarono in piazza Garibaldi con carri e coreografie ispirati alla “Festa di compleanno di Mercoledì Addams”.

Giuseppe Pino