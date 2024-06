La festa dei commercianti del Ccn: "Ci si vede in paese. La cena in castello"

CASTELFRANCO

"Ci si vede in paese-La cena in castello"... domani sera a Castelfranco. E’ la prima edizione di una iniziativa voluta dal Centro commerciale naturale per animare il borgo antico con buon cibo, divertimento e tanta musica con i dj del Concorde. Oltre al Ccn l’organizzazione è di Confrcommercio, patrocinio del Comune e la compartecipazione di

Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa. La festa inizierà alle 19,30.

"Le associazioni sono il polmone del nostro territorio – le parole del neoeletto sindaco Fabio Mini – Immaginiamo un centro storico meraviglioso, ma vogliamo immaginarlo e ricostruirlo insieme ai commercianti che lo vivono ogni giorno. Siamo a disposizione per questo evento e per i tanti altri che saranno organizzati, pronti a garantire un ulteriore supporto per le prossime iniziative".

"Un centro riqualificato è condizione essenziale per richiamare cittadini e visitatori a vivere il paese e le sue attività e dobbiamo lavorare per farlo vivere anche grazie agli eventi – afferma il presidente area vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – Grazie alla fondamentale collaborazione tra tessuto commerciale e amministrazione".

"Dopo il grande successo di CastelBike ci siamo messi subito al lavoro per organizzare una nuova iniziativa e così è nata Ci si vede in paese, riprendendo il motto che usavamo da ragazzi per incontrarci – racconta il presidente del Ccn di Castelfranco Paolo Marinari – Vogliamo far rivivere proprio quello spirito in questo appuntamento che abbina la possibilità di mangiare all’aperto al divertimento, consapevoli che non basta una singola serata per far rivivere il paese, ma convinti che gli eventi costituiscano un primo e fondamentale passo per il rilancio e la valorizzazione del centro storico".

Un appuntamento che permetterà di vivere il centro in una vesta inedita, all’’insegna della convivialità e dello stare insieme, animato da trampolieri, giocolieri e mangiafuoco, oltre all’esibizione di zumba dell’associazione sportiva dilettantistica Free Life. E musica anni Ottanta e Novanta con i dj che animarono la discoteca Concorde.