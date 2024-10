La festa dei cent’anni. Tutti raccontati nel libro

Il paese che fa cent’anni celebra ancora la sua festa. Siamo a San Miniato Basso. Il 19 ottobre del 1924 entrava ufficialmente in vigore quanto deciso nel giugno dello stesso anno dal Comune: le tre località Pinocchio, Casenuove e Ontraino cominciarono a chiamarsi San Miniato basso. La parrocchia fu elevata da Prioria a Propositura. Al tempo la nuova frazione riuniva gruppi di case sparsi tra le campagne, con il cuore dell’abitato sul ponte del Pinocchio dove tutt’oggi c’è il crocevia principale; decennio dopo decennio è cresciuta diventando una cittadina vivace e ricca di tradizione e umanità. Dopo la festa di giugno, celebrata dai bambini delle tante scuole del territorio, San Miniato Basso si appresta a celebrare il suo compleanno il 18 e 19 ottobre.

Venerdì alle 18 sarà presentato per la prima volta il libro "Dal Pinocchio a San Miniato basso, cento anni di storia" curato e scritto da Laura Baldini e Francesco Fiumalbi. Sarà presentato nella saletta Gabriello Bertini della Casa Culturale. Partecipano tra gli altri, oltre agli autori, Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo presidente del consiglio regionale. Il giorno successivo, sabato 19 ottobre alle ore 17 all’incrocio fra via Aldo Moro e via Tosco Romagnola sarà inaugurata la restaurata epigrafe: datata 19 ottobre 1924, riporta la notizia del conferimento del nome di San Miniato Basso.