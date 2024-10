La Cuoiopelli non riesce a risorgere. Tre gol in 10 minuti e il Cecina vola

CUOIOPELLI

0

SPORTING CECINA

3

CUOIOPELLI: Papeschi, Matteoli, Bocini (67’ Pinna), Burato, Covino, Porcellini (77’Bindi), Hanxhari (62’ Tassi), Mancino, Turini (67’ Luka), Cavallini (62’ Rocco), Ferraro; a disposizione Brogi, Arrigucci, Vannuzzi, Maglio. Allenatore Francesco D’Addario.

SPORTING CECINA: Cappellini, Moroni (70’ Milano), Fiorini, Ghilli (75’ Fofana), Startari, Lorenzini, Brizzi (70’ Giannini), Diagne, Skerma (75’ Di Tanto), Rovini, Olivotto (55’ El Falahi); a disposizione Gliatta, Ristori, Cionini, Giovannucci. Allenatore Sebastiano Miano.

Arbitro: Andrea Baldasseroni di Pistoia (assistenti Andrea Ballotti di Pistoia e Ardit Perndojaj di Firenze).

Marcatori: 51’ Brizzi, 57’ Skerma, 61’ El Falahi.

Note: espulso al 70’ Covino; ammonito Hanxhari della Cuoiopelli al 3’.

SANTA CROCE – Niente da fare per la Cuoiopelli. Anche lo Sporting Cecina espugna il Libero Masini di Santa Croce più o meno come era successo nelle gare precedente. I biancorossi di D’Addario giocano alla pari nel primo tempo. Ma nella ripresa, e comunque dopo il primo gol subito, si sciolgono come neve sotto un tiepido sole e cadono sotto i colpi degli avversari che in quattro minuti raddoppiano e triplicano. Brizzi, Skerma e El Falahi, nei dieci minuti tra il 51’ e il 61’, scardinano tre volte la porta di Papeschi e si portano a casa tre punti.

Per squadra di Santa Croce è la settima sconfitta in otto partite. I conciari restano soli all’ultimo posto in classifica del girone A di Eccellenza con un solo punto.

Il pareggio zero a zero alla quarta giornata contro il Ponte Buggianese, nella stessa settimana che ha fatto registrare la prima e unica vittoria stagione della Cuoio, in Coppa Italia contro lo stesso Ponte Buggianese eliminato dalla coppa. Poi il buio. Solo sconfitte, seppur con buone prestazioni.