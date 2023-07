La cultura nelle saline Si rafforza il sodalizio con il teatro del carcere "Qui un luogo speciale"

Cresce il sodalizio culturale tra la Salina Locatelli di Saline e la Compagna della Fortezza, con la mostra fotografica ‘La Compagnia Della Fortezza nella Salina Di Volterra’ a cura di Cinzia de Felice. La mostra, che ha illuminato il centro di Lajatico per ArtInsolite, ritorna nel luogo dove tutto si è creato, la Salina Locatelli, diventando installazione permanente che valorizzerà ulteriormente uno dei siti industriali più unici e visitati del territorio,.Foto di Stefano Vaja, Mauro Fanfani, Nico Rossi, Marco Mario Gino Eugenio Marzi, Cinzia de Felice. (opening 21 luglio alle 18, Salina Locatelli). ‘Il Sale Di Volterra - la Compagnia della Fortezza alla Biennale di Venezia’, è la seconda mostra fotografica di Stefano Vaja a cura di Cinzia de Felice. Il sale di Volterra è stato il protagonista dell’allestimento dello spettacolo che la Compagnia della Fortezza ha messo in scena alla Biennale di Venezia per il conferimento del Leone d’oro alla Carriera a Armando Punzo (opening 21 luglio alle 20, Volaterra). "Ho sempre creduto che l’arte in tutte le sue forme, trovi la sua vera forza e riveli la sua profonda natura quando viene presentata e espressa in luoghi non deputati. – sottolinea Cinzia De Felice, curatrice della mostra e direttore organizzativo della Compagnia – Nel caso della Salina Locatelli, si rinnova la magia generata da una visione di anni fa, quando nel 2015 la immaginai come luogo per la messa in scena di uno spettacolo con protagonisti gli operai in cassa integrazione della Smith. Si è innescato un processo, portando uno stabilimento industriale a diventare uno dei luoghi simbolo della cultura del territorio grazie anche alla gestione illuminata dei proprietari".

"Ho sempre cercato di valorizzare la purezza del nostro sale in modi innovativi e culturalmente significativi. Quando Cinzia de Felice ci ha chiesto di collaborare allo spettacolo “Naturae. La valle dell’innocenza“ nel nostro stabilimento, ho visto unire arte, architettura e natura – dice Marco Locatelli, titolare dell’azienda – la volontà di fare da main sponsor donando il sale per l’allestimento dello spettacolo alla Biennale è stata conseguenza naturale della collaborazione. Mi auguro che queste collaborazioni possano continuare a valorizzare cultura e arte nel nostro territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che voglio continuare".