La crisi di calcio e pallavolo. Baldi: "Incontri in settimana con la Cuoiopelli e i Lupi"

SANTA CROCECalcio e pallavolo a Santa Croce sono a un bivio storico che potrebbe nascondere un futuro molto nuvoloso per i colori biancorossi. La crisi del settore conciario è il primo fattore negativo che incide sulle due storiche società, la Cuoiopelli e i Lupi. Purtroppo il lavoro è calato sensibilmente e gli imprenditori, sia quelli che mettevano a disposizione dello sport maggiori risorse sia quelli che partecipavano quasi in maniera simbolica, si sono trovati costretti a tirarsi indietro perché "i pensieri sono altri", come ci hanno riferito in molti negli ultimi mesi. Così il pallone – sia quello da calcio che quello da volley – fatica a scivolare sull’erba e a rimbalzare sul parquet del PalaParenti. Ora che i campionati sono finiti o stanno finendo è tempo di bilanci anche per Flavio Baldi, consigliere comunale delegato allo sport. "L’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Roberto Giannoni fino a me che ho la delega allo sport – le parole di Baldi – sta monitorando con attenzione le realtà sportive di Santa Croce. Sono in corso interlocuzioni con le società, sia con la Cuoiopelli che con i Lupi e il Santacroce, la società di calcio che è retrocessa in Terza categoria dalla Seconda e che ha il settore giovanile. Proprio in questa settimana sono in programma incontri con i responsabili delle società per capire con loro come il Comune può dare una mano affinché lo sport abbia ancora un ruolo importante per la società santacrocese, a cominciare dall’impegno per i giovani e con i giovani per il fondamentale supporto e apporto sociale che rappresenta". E’ noto che lo scorso anno la Cuoiopelli ha mantenuto l’impegno del campionato di Eccellenza con risorse molto limitate a causa dei debiti accumulati negli anni dalla passata gestione e i Lupi avevano optato per la doppia autoretrocessione. Quest’anno che succederà?

gabriele nuti