"La circolare dei castelli e... Alla scoperta delle nostre bellezze a Comprensorio"

COMPRENSORIO

Dopo l’estate e con le temperature (si spera) più fresche, si rimette in moto la "Circolare dei Castelli", il bus navetta che collegherà per quattro domeniche (dal 17 settembre all’8 ottobre) Santa Maria a Monte a Castelfranco, San Miniato a Castelfranco, San Miniato a Montopoli e Montopoli a Santa Maria a Monte per le visite guidate nei quadro splendidi centri storici e non solo. Per questo il titolo della seconda edizione, dopo il riuscitissimo debutto del 2022, è "La circolare dei Castelli e...". L’organizzazione è a cura del Sistema Museale del Valdarno Inferiore con i quattro Comuni e il Museo diocesano di San Miniato. Ieri a Castelfranco la presentazione con il sindaco Gabriele Toti e l’assessora Chiara Bonciolini, la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, l’assessore alla cultura di San Miniato Loredano Arzilli e per Montopoli la direttrice dei musei Monica Baldassarri, il direttore del Sistema Museale Andrea Vanni Desideri e la direttrice del Diocesano Elisa Barani. Tutti hanno sottolineato l’importanza di fare rete per mettere in "vetrina" le bellezze di questa zona e di attrarre turisti e visitatori. La partecipazione è gratuita (con prenotazione obbligatoria). Partenze degli autobus alle 9,3010 dalla Pam di San Miniato Basso e dalla stazione di San Romano. Info e prenotazioni: cir[email protected], 328 1289087 e www.valdarnomusei.it.

g.n.