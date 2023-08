La biblioteca Gronchi di Pontedera: apprezzata dall’utenza. Lo dice un questionario Questo articolo esamina i risultati del questionario sulla biblioteca Gronchi di Pontedera, mostrando come sia percepita come un luogo accogliente e piacevole. Gli utenti hanno espresso apprezzamento per il patrimonio librario, per i bibliotecari e per le ore di apertura settimanali. L'amministrazione comunale è impegnata a migliorare i servizi e le opportunità della biblioteca.