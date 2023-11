La bellezza della cattedrale, il convegno

Un convegno a Volterra sulla Cattedrale come luogo di arte, fede e storia. Un’occasione per parlare della bellezza del monumento cittadino. Grande successo per l’appuntamento di domenica in cui la Diocesi di Volterra ha vissuto il convegno sulla Cattedrale. Dopo i saluti istituzionali del vescovo Monsignor Roberto Campiotti e del sindaco Giacomo Santi, il professor Roberto Papa, presidente e docente dell’Accademia Urbana delle Arti, ha tenuto la relazione "La via pulchritudinis: percorso artistico e itinerario di fede" illustrando l’importanza della bellezza e del linguaggio dell’arte nella fede. Di seguito don Luca Franceschini, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della CEI, ha effettuato l’intervento "La cattedrale di Volterra santuario di fede e creatività umana" raffrontando il duomo volterrano anche con altre cattedrali coeve.

In conclusione la relazione "Lo sguardo dell’architetto sulla cattedrale" di Giorgio Bascià, progettista e direttore del restauro, che ha evidenziato gli aspetti tecnici dell’ultimo restauro effettuato e di seguito la presentazione della ristampa aggiornata della Guida della cattedrale ad opera del curatore don Tommi Fedeli, direttore dell’Ufficio dei Beni Ecclesiastici diocesano. Infine la messa in suffragio di Monsignor Vasco Giuseppe Bertelli, nel decimo anniversario della sua morte e per i vescovi e canonici defunti.