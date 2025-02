La Bellaria capitale della scherma. Campionato regionale nel week end

PONTEDERAUn fine settimana pieno di gare. L’appuntamento, sabato 1 marzo e domenica 2 marzo, è con la scherma di eccellenza, in una struttura (il centro sportivo Bellaria) che, per l’occasione, sarà attrezzata in grande stile con 19 pedane ubicate tra il Pala Matteoli e la tensostruttura attigua. L’evento sportivo è il Campionato regionale Assoluti alle sei armi - memorial Pierangelo Pardini, giunto alla settima edizione. Sulle pedane sono attesi quasi 160 atleti in arrivo da tutta la Toscana per le gare individuali e altrettanti (ed è la novità di questa edizione) per le gare a squadre, con 38 gruppi di tutta la Regione che si sono iscritti a partecipare.

L’organizzazione, come sempre, è del Club Scherma Valdera. Il campionato regionale, che ha il patrocinio del Comune di Pontedera, si svolge in collaborazione con il Comitato regionale toscano della Federazione Scherma. Il programma prevede la partenza sabato mattina, alle 9 con le gare di fioretto maschile individuale e spada maschile a squadre, mentre nel pomeriggio saranno impegnate le atlete del fioretto femminile a squadre e quelle dell’individuale della spada. A seguire sciabola maschile individuale e sciabola femminile a squadre.

Domenica si parte con spada maschile individuale e fioretto femminile a squadre, a seguire fioretto femminile individuale e spada femminile a squadre, chiusura con sciabola femminile individuale e sciabola maschile a squadre. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno preso parte l’assessore comunale allo sport Mattia Belli, il presidente del Club Scherma Valdera Giorgio Ciampalini e tre giovani atleti della realtà sportiva che, ad oggi, conta 58 tesserati: Daria Vittipaldi, Emanuele Gonnelli e Leone Bandecca.