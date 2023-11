La 5^ D si ritrova a cena quarant’anni dopo la maturità al Cattaneo: "Cari ragazzi di oggi, credete nei valori che la scuola trasmette"

Quarant’anni dopo la maturità la 5^ D dell’Itc Cattaneo di San Miniato (anno 1982-1983) si è ritrovata. Sedici "ragazze e ragazzi", accompagnati dalla sempre splendida professoressa Renza Stefanini, all’epoca docente di geografia e anche membro interno all’esame di maturità, hanno cenato e spento le fatifiche 40 candeline alla Cascina Cipressa di Montopoli e festeggiato il meritato traguardo. Presenti una buona parte degli studenti della ex 5^ D che si sono "immolati" nella stessa posizione originaria della foto dell’epoca (come si può vedere dalle due immagini sopra). Da sinistra a destra in terza fila la professoressa Renza Stefanini, Umberto Parentini, Marco Giustignani, Paolo Fioravanti, Enrico Bonistalli, Roberto Bernardini, Simone Malucchi, in seconda fila Maria Cristina Lapi, Sandra Benedetti, Silvia Ghizzani, Annamaria Terreni, Stefano Maffei, seduti Donatella Panchetti, Riccardo Calgaro, Edilla Giglioli, Angela Morgillo, Veronica Mulinacci. Un ritrovo ricco di aneddoti degli anni passati insieme e vissuti dentro una bella alchimia di classe rimasta per incanto sospesa negli anni. La bella sensazione di ritrovarsi e allo stesso tempo non essersi di fatto mai persi di vista. "Un grazie alla pazienza e maestria di Cascina Cipressa e a Latte & Brandy per la torta ricordo che ha regalato alla serata anche un tocco... pirotecnico – le parole delle ragazze e dei ragazzi della 5^ D – E soprattutto un augurio per le giovani generazioni a credere nei valori di amicizia che la scuola riesce sempre a trasmettere, a dispetto di come molti la vedono. Noi ci abbiamo creduto e dopo 40 anni siamo ancora insieme".