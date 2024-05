Jannik Sinner alla corte di Bocelli. Il super ospite a Lajatico

Lajatico (Pisa), 25 maggio 2024 - Una parata di stelle internazionali che non finisce di sorprendere. Ai nomi già annunciati per le tre serate al Teatro del Silenzio si aggiungono Brian May chitarrista e fondatore dei Queen, Elisa ed Eros Ramazzotti. Sul palco anche il campione del tennis Jannik Sinner, che dopo aver rifiutato l’invito al Festival di Sanremo sarà al fianco di Andrea Bocelli per il trentennale della sua carriera. Un evento che quest’anno si fa in tre con appuntamenti il 15, 17 e 19 luglio. Tantissimi i colleghi cantanti che saranno insieme al tenore di casa:Ed Sheeran, il premio Oscar Jon Batiste, il premio Oscar Russell Crowe, Placido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra.

"Un legame forgiato da una vita sul palcoscenico, un quarto di secolo di amicizia e numerose passioni condivise – dice Andrea Bocelli di Eros –. Ho incontrato Eros Ramazzotti dall’altra parte del mondo – è un artista amato in Italia e all’estero ormai da decenni – ma abbiamo anche esplorato la campagna toscana dove sono nato e cresciuto insieme al galoppo (anche lui è un grande amante dei cavalli e natura incontaminata). Tre anni fa, affrontammo insieme l’ultimo tratto del mio pellegrinaggio da Roma a Lajatico (come raffigurato nella docuserie “Il viaggio“) e festeggiammo il ritorno in sella fino al giardino di casa mia. Ed è a casa che avrò l’onore e il piacere di accogliere il mio caro amico e stimato collega Eros, pronto a deliziare la nostra famiglia e tutti i suoi fan sul palco del Teatro del Silenzio". I tre giorni di "Andrea Bocelli 30: The Celebration", saranno registrati e impressi in un film-concerto che verrà distribuito in tutti i cinema del mondo, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench e prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CitySound & Events. Il regista sarà Sam Wrench (già director per i concerti cinematografici di Taylor Swift e Beyoncé), mentre il direttore creativo dell’evento sarà Francisco Negrin, due volte candidato all’Olivier Award.