Paura in strada, ex commerciante investito: è gravissimo

San Romano (Pisa), 14 dicembre 2023 – Paura in strada a San Romano. Un uomo di 67 anni, ex commerciante conosciuto in zona, è stato investito nella serata di mercoledì 13 dicembre. Un’auto non lo avrebbe visto, travolgendolo. Un impatto molto violento.

L’uomo è rimasto a terra esanime ed è stato subito soccorso. L’automobilista, a bordo di una Panda, si è subito fermato prestando anche lui soccorso. Accade in via Matteotti, in un tratto che i residenti avevano già portato all’attenzione per la sua pericolosità.

E’ intervenuto il 118 che ha subito constatato le gravi condizioni. L’uomo è stato trasferito all’ospedale pisano di Cisanello dove si trova in prognosi riservata. A intervenire per i rilievi, carabinieri e polizia municipale.