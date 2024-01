Investimenti in agricoltura. Distretto Rurale si muove

VALDERA VALDARNO

Investimenti per costruzione e miglioramento fabbricati, per impianti, attrezzature, macchinari, software di aziende agricole, per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, misure promozionali a favore dei prodotti agricoli, progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e di trasferimento dell’innovazione al sistema produttivo. Sono questi gli ambiti per i quali le imprese agricole della Valdera e del Valdarno Inferiore facenti parte del’omomino Distretto Rurale possono partecipare all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse per progetti integrati di distretto sulle filiere agroalimentari.

A tal proposito il Distretto Rurale Valdera Valdarno Inferiore "intende raccogliere manifestazioni d’interesse in merito alle esigenze d’investimento e alle connesse proposte progettuali delle imprese dei settori agricolo e della trasformazione e distribuzione agroalimentare in vista dell’apertura di eventuali bandi di finanziamento del ministero dell’Agricoltura e della Regione Toscana". E’ possibile richiedere informazioni ed inviare le manifestazioni d’interesse entro il 31 gennaio tramite posta elettronica all’indirizzo del Distretto ([email protected]).

"Le agevolazioni dei futuri bandi saranno articolate nella forma di contributo in conto capitale o di finanziamento agevolato – si legge in una nota del Distretto Rurale – I beneficiari finali sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici, e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. I territori comunali che fanno parte del Distretto sono quelli di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Montopoli, Palaia, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Terricciola".

Tutte le imprese agricole, zootecniche, della trasformazione e distribuzione agroalimentare sono invitate ad inviare la propria manifestazione d’interesse. Per informazioni e approdondimenti contattare il numero 345 5101449.